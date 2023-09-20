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        Mersin Bozyazı'da Turizm Çalıştayı düzenlendi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Turizm Çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:54 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:54
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        Mersin Bozyazı'da Turizm Çalıştayı düzenlendi
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Turizm Çalıştayı düzenlendi.

        Kaymakamlık tarafından Bozyazı Öğretmenevi'nde düzenlenen çalıştaya Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve farklı üniversitelerden çok sayıda akademisyen katıldı.

        Çalıştayda ilçede turizmin geliştirilmesi konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

        Programda Anamur Müze Müdürlüğü yetkililerince bölge turizmi hakkında sunum yapıldı.

        Çalıştayın ardından katılımcılar Softa Kalesi'nde incelemede bulundu.

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