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        Mersin'de üzerine tomruk düşmesi sonucu ölen orman işçisinin cenazesi defnedildi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, üzerine düşen tomruğun altında kalması sonucu hayatını kaybeden orman işçisinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:56 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:21
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        Mersin'de üzerine tomruk düşmesi sonucu ölen orman işçisinin cenazesi defnedildi
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, üzerine düşen tomruğun altında kalması sonucu hayatını kaybeden orman işçisinin cenazesi toprağa verildi.

        Boğazpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gençleştirme sahasında ağaç kesimi yaptığı sırada tomruk düşmesi sonucu hayatını kaybeden Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Emirhan Şimşek'in (23) cenazesinin otopsi işlemleri tamamlandı.

        Şimşek'in naaşı, cenaze töreni için Çamlıyayla ilçesindeki Fakılar Mahalle Camisine getirildi.

        Törene, Şimşek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çamlıyayla Kaymakamı Fatih Adıgüzel, Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın ile vatandaşlar katıldı.

        Şimşek'in cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, dün, Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Emirhan Şimşek'in üzerine (23), Boğazpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gençleştirme sahasında ağaç kesimi yaptığı sırada tomruk düşmüş, bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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