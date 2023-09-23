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        Mersin'de metruk evden yandaki eve sıçrayan yangın söndürüldü

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde metruk evde başlayan ve ardından yanındaki evin inşaat halindeki üst katına sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 11:39 Güncelleme: 23.09.2023 - 12:41
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        Mersin'de metruk evden yandaki eve sıçrayan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde metruk evde başlayan ve ardından yanındaki evin inşaat halindeki üst katına sıçrayan yangın söndürüldü.

        Sebil Mahallesi'ndeki odunluk olarak kullanılan metruk evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki evin inşaat halindeki üst katına sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

        Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı da yangın yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.

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