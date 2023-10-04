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        Silifke'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

        Silifke Müftülüğünce Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 17:41 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:45
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        Silifke'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
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        Silifke Müftülüğünce Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Silifke Milli Eğitim Müdürlüğü ek hizmet binasında düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

        Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman'ın konuşma yaptığı etkinlikte, hafızlık yarışmasında bölge birincisi olan Ömer Faruk Gök'e ve müftülük personeline hediyeler verildi.

        Etkinliğe, Kaymakam Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Emine Can, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler ve din görevlileri katıldı.

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