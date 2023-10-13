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        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mut'ta okul yaptırıyor

        Mersin'in Mut ilçesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) inşa edilen okulun yapımı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 16:04 Güncelleme: 13.10.2023 - 16:18
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        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mut'ta okul yaptırıyor
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        Mersin'in Mut ilçesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) inşa edilen okulun yapımı sürüyor.

        Kaymakam İhsan Ayrancı, Deveci Mahallesi'nde TOBB tarafından yapımına devam edilen 8 derslikli okulun inşaatında incelemelerde bulundu.

        Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayrancı, "TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle eğitime katkı verilmesi amacıyla başlatılan kampanya kapsamında ilçemizde de bir okulun inşa edilmesi bizim için çok değerli. Okulumuzu eğitim ve öğretim yılımızın ikinci yarısında açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

        Ayrancı'ya incelemesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Halifeoğlu ve Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Sezer de eşlik etti.

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