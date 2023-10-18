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        Mersin'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Mersin'in Mut ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 21:20 Güncelleme: 18.10.2023 - 21:32
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        Mersin'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Mersin'in Mut ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.Ç. (22) idaresindeki 42 AFM 719 plakalı otomobil, Palantepe Mahallesi mevkiinde yaya geçidinden yola çıktığı belirtilen R.K'nın (23) kullandığı 33 ALH 372 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan Raziye Yaldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan R.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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