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        Mersin'de MDOB ile ÇDSO'dan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel konser

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel Mersin'de konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 21:53 Güncelleme: 29.10.2023 - 21:53
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        Mersin'de MDOB ile ÇDSO'dan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel konser
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel Mersin'de konser verdi.

        Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde orkestra şefliğini Rustam Rahmedov'un yaptığı, koro şefi olarak ise Anıl Aydın'ın görev aldığı konserde, solist olarak Funda Uyanık yer aldı.

        90 kişilik orkestra ve 55 kişiden oluşan koro, günün anlam ve önemini belirten marşları seslendirdi.

        Sanatçılar seslendirilen eserlerin ardından dinleyicilerce alkışlandı.

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