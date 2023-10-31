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        Mersin'de araştırma enstitüsünde yetiştirilen mandalinanın hasadı yapıldı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünce yetiştirilen mandalinalar hasat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:35 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:39
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        Mersin'de araştırma enstitüsünde yetiştirilen mandalinanın hasadı yapıldı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünce yetiştirilen mandalinalar hasat edildi.

        Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı enstitünün bahçesinde hasat etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte, işçiler tarafından olgunlaşan mandalinalar dalından toplandı.

        Turunçgil Yetiştiriciliği Bölümü Başkanı ziraat yüksek mühendisi Ali Yılmaz, gazetecilere, yeni sezonda kent genelinde 310 bin ton mandalina rekoltesi beklendiğini söyledi.

        Verimin, geçen yıla oranla yüzde 30-35 artacağını tahmin ettiklerini belirten Yılmaz, "Kış aylarının vazgeçilmezlerinden mandalinanın tüketimi sağlık açısından önemli." dedi.

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