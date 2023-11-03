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        AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Gülnar'da temaslarda bulundu

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Sever, Mersin'in Gülnar ilçesinde temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 17:13 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:16
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        AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Gülnar'da temaslarda bulundu
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        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Sever, Mersin'in Gülnar ilçesinde temaslarda bulundu.

        Sever, programları kapsamında, ilçedeki esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

        AK Parti Gülnar İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Sever, burada, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana partiye gönül vermiş herkesi kucaklayacaklarını belirtti.

        Sever, yerel seçimlerde büyükşehir ve tüm ilçe belediyelerini kazanacaklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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