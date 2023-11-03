AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Gülnar'da temaslarda bulundu

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Sever, Mersin'in Gülnar ilçesinde temaslarda bulundu.

Sever, programları kapsamında, ilçedeki esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti Gülnar İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Sever, burada, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana partiye gönül vermiş herkesi kucaklayacaklarını belirtti.

Sever, yerel seçimlerde büyükşehir ve tüm ilçe belediyelerini kazanacaklarını kaydetti.