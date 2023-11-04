ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:ServetTazegül

Hakemler: Erhan Gürsel, Muhammed Murat Zafer, Sait Nedim Çelik

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 3, Williams 8, Kiss 27, Mabrey 29, Iagupova, Derin Yaya 15, Sinem Ataş 9, Holingsvorth 9, Meltem Avcı 2, Elanur Menteş 2

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Bone 16, Sheppard 9, Özge Kavurmacıoğlu 7, Delic, Henderson 12, Niray Sena Aral, Hazal Çetin 3, Günesh Denise Karaoğlan 16, Gonca Karataş 2, Arzu Asiye Özdemir 4, Helin Boybeyi 7

1. Periyot: 31-20

Devre: 58-43

3. Periyot: 83-55

MERSİN

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