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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:05 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:05
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Erhan Gürsel, Muhammed Murat Zafer, Sait Nedim Çelik

        ÇBK Mersin: Asena Yalçın 3, Williams 8, Kiss 27, Mabrey 29, Iagupova, Derin Yaya 15, Sinem Ataş 9, Holingsvorth 9, Meltem Avcı 2, Elanur Menteş 2

        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Bone 16, Sheppard 9, Özge Kavurmacıoğlu 7, Delic, Henderson 12, Niray Sena Aral, Hazal Çetin 3, Günesh Denise Karaoğlan 16, Gonca Karataş 2, Arzu Asiye Özdemir 4, Helin Boybeyi 7

        1. Periyot: 31-20

        Devre: 58-43

        3. Periyot: 83-55

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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