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        Mersin'de otomobilin çarptığı yaya öldü

        Mersin'in Mut ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 22:03 Güncelleme: 04.11.2023 - 22:03
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        Mersin'de otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Mersin'in Mut ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Yapıntı Mahallesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan İsmail Gıybaş'a (58), M.U. idaresindeki 33 U 5785 plakalı otomobil çarpıp kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gıybaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Gıybaş'a çarpan otomobili Meydan Mahallesi'nde park halinde bulan jandarma ekipleri, M.U'yu gözaltına aldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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