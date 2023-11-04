Mersin'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Mersin'in Mut ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Yapıntı Mahallesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan İsmail Gıybaş'a (58), M.U. idaresindeki 33 U 5785 plakalı otomobil çarpıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gıybaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gıybaş'a çarpan otomobili Meydan Mahallesi'nde park halinde bulan jandarma ekipleri, M.U'yu gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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