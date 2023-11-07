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        Mersin'de Atatürk'ün hayatı ve inkılapları müzikli anlatımla sahneye taşınacak

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı kapsamında, "Atatürk Aramızda" müzikli anlatım etkinliğini sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 16:44 Güncelleme: 07.11.2023 - 16:44
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        Mersin'de Atatürk'ün hayatı ve inkılapları müzikli anlatımla sahneye taşınacak
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı kapsamında, "Atatürk Aramızda" müzikli anlatım etkinliğini sanatseverlerle buluşturacak.

        MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Valilik himayesindeki program, 10 Kasım Cuma saat 9.30'da Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

        Halka açık olan ücretsiz etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı ve inkılaplarını içeren kesitler, müzik eşliğinde tiyatral anlatımla sahneye taşınacak.

        Kenan Korbek'in anlatıcı, Özlem Pamuk ve Hasan Berk'in solist olarak sahne alacağı etkinliğe, piyanoda Tuğçe Göksal ve MDOB korosu eşlik edecek.

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