Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısı davasının sanıklarının yargılanması sürdü

        Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne geçen yıl düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 2'si tutuklu, 2'si firari, 6'sı tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 17:00 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısı davasının sanıklarının yargılanması sürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne geçen yıl düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 2'si tutuklu, 2'si firari, 6'sı tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Sait D. ve Abdulgalip G. ile tutuksuz Zeki Ö, Mazlum K, Mazlum D, Kahraman B, Ahmet E. ve Fatih S. katıldı. Avukatlar da salonda hazır bulundu.

        Müştekilerin dinlenilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Mütalaaya karşı söz verilen Abdulgalip G, teröristleri aracıyla kent merkezine götürdüğü iddiasına ilişkin, şöyle konuştu:

        "Bu kadınları insaniyet namına aracıma aldım. Onların terörist olduğunu bilmiyordum. Bekçi Sait D'nin beni durdurması üzerine bu 2 kadını arabama aldım. Patlatmadan haberim yoktu. Sabah polisler beni alınca öğrendim. Burada doğdum, büyüdüm. Vatanı bırakıp nereye gideceğim? Bırakın kaçmayı olayın aydınlatılması için her gün mahkemeye gelirim. Bütün bilgi ve belgeler dosyanın içerisindedir. Tahliyemi talep ediyorum."

        İddianamede kadın teröristlerin paramotorla geldikleri Tarsus ilçesi Yaramış Mahallesi'ndeki arazinin yakınında bekçilik yaptığına yer verilen Sait D. ise mütalaaya katılmadığını söyledi.

        Tahliyesini talep eden sanık, "İnsaniyet namına bir şey yaptım o da başıma bela oldu. Bu dosyayla hiçbir alakam yok." dedi.

        Avukatların da beyanını alan mahkeme heyeti, sanıklar Sait D. ve Abdulgalip G'nin, tutuklu kaldıkları süre ve savunmalarının alınmış olması dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme şartını içeren adli kontrol tedbiriyle tahliyesine, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

        Heyet, teröristlerin polisevi yakınındaki çöp konteynerine bıraktığı patlayıcı düzenekte parmak izi tespit edilen firari PKK'lı terörist Dilşah Ercan ve paramotorda parmak izi saptanan ve teröristleri saldırıya hazırladığı belirlenen firari Ahmet Ahmo hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin infazının beklenmesine hükmetti ve duruşmayı erteledi.

        - İddianame ve olay

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, firari sanıklar Dilşah Ercan ve Ahmet Ahmo ile Sait D. ve Abdulgalip G. hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme satma", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye 7 kez teşebbüs", "kişiyi tasarlayarak öldürmeye 3 kez teşebbüs" ve "mala ve kamu malına zarar verme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 227'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Diğer sanıklar için de "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme satma" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" maddeleri hariç aynı suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 207'şer yıla kadar hapis talep ediliyor.

        Soruşturma kapsamında tutuklanan Sait D, Abdulgalip G, Zeki Ö, Mazlum K, Mazlum D, Kahraman B. ve Ahmet E, tutuksuz Fatih S. ile firari 2 sanığın yargılanmasına 30 Mayıs'ta başlanmıştı.

        Mahkeme heyeti, önceki celsede Ahmet E, Kahraman B, Mazlum D. ve Mazlum K'nin yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiriyle, Zeki Ö'nün de ev hapsi şartıyla tahliyesine karar vermişti.

        Mersin'de iki kadın terörist tarafından 26 Eylül 2022'de polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Burak Yılmaz gitti, Rıza Çalımbay geldi!
        Burak Yılmaz gitti, Rıza Çalımbay geldi!
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları

        Benzer Haberler

        Büyük Önder Atatürk, Mersin'in ilçelerinde anıldı
        Büyük Önder Atatürk, Mersin'in ilçelerinde anıldı
        Terör örgütlerine finansman sağlayan 4 kişiye gözaltı (2)
        Terör örgütlerine finansman sağlayan 4 kişiye gözaltı (2)
        Mersin'de terör operasyonlarında 6 zanlı yakalandı
        Mersin'de terör operasyonlarında 6 zanlı yakalandı
        Hatayspor, yarın Mersin'de Galatasaray'ı konuk edecek
        Hatayspor, yarın Mersin'de Galatasaray'ı konuk edecek
        Terör örgütlerine finansman sağlayan 2 kişiye gözaltı 
        Terör örgütlerine finansman sağlayan 2 kişiye gözaltı 
        Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü