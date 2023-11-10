Gülnar Belediye Başkanı Ünüvar'a Türk Kızılay'dan plaket Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar'a yaptığı 35'inci kan bağışı dolayısıyla Türk Kızılay tarafından plaket verildi.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar'a yaptığı 35'inci kan bağışı dolayısıyla Türk Kızılay tarafından plaket verildi.

Ünüvar, yaptığı açıklamada, kan bağışında bulunarak Kızılay'a destek olduklarını belirtti.

Tüm vatandaşları kan bağışına davet eden Ünüvar, organlarını da bağışladığını söyledi.

Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı da Ünüvar'a teşekkür ederek, plaketini takdim etti.