Stat:Mersin

Hakemler:Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kamil Çetin

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Cengiz Demir, Kerim Alıcı, Ghoulam (Dk. 68 Burak Bekaroğlu), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 75 Hodzic), Matondo, Dele-Bashiru, Lamkel Ze (Dk. 75 Strandberg), Rivas, Dadashov (Dk. 87 Aburjania)

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 66 Kaan Ayhan), Torreira, Oliveira (Dk. 73 Mertens), Ziyech (Dk. 73 Bakambu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Barış Alper Yılmaz), Zaha (Dk. 83 Tete), Icardi

Goller: Dk. 14 Rivas, Dk. 55 Lamkel Ze (Hatayspor), Dk. 28 Zaha (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 35 Sanchez (Galatasaray), Dk. 89 Aburjania, 90+6 Hodzic (Hatayspor)

MERSİN

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