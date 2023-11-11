Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 21:03 Güncelleme: 11.11.2023 - 21:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:Mersin

        Hakemler:Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kamil Çetin

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Cengiz Demir, Kerim Alıcı, Ghoulam (Dk. 68 Burak Bekaroğlu), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 75 Hodzic), Matondo, Dele-Bashiru, Lamkel Ze (Dk. 75 Strandberg), Rivas, Dadashov (Dk. 87 Aburjania)

        Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 66 Kaan Ayhan), Torreira, Oliveira (Dk. 73 Mertens), Ziyech (Dk. 73 Bakambu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Barış Alper Yılmaz), Zaha (Dk. 83 Tete), Icardi

        Goller: Dk. 14 Rivas, Dk. 55 Lamkel Ze (Hatayspor), Dk. 28 Zaha (Galatasaray)

        Sarı kartlar: Dk. 35 Sanchez (Galatasaray), Dk. 89 Aburjania, 90+6 Hodzic (Hatayspor)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Onuachu fark yaratıyor!
        Onuachu fark yaratıyor!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Hatayspor-Galatasaray maçından notlar
        Hatayspor-Galatasaray maçından notlar
        Mersin'de Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali başladı
        Mersin'de Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali başladı
        Türk bayrağı temasının oluşturulduğu alana, 16 Türk devleti için 16 ayrı tü...
        Türk bayrağı temasının oluşturulduğu alana, 16 Türk devleti için 16 ayrı tü...
        Mersin'deki Anemurium Antik Kenti'nde kadın heykeli bulundu
        Mersin'deki Anemurium Antik Kenti'nde kadın heykeli bulundu
        Mersin'de Filistin'e destek için kermes düzenledi
        Mersin'de Filistin'e destek için kermes düzenledi