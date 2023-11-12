Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali sona erdi

        Mersin'de Akdeniz Belediyesince ilk kez organize edilen Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 19:00 Güncelleme: 12.11.2023 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de Akdeniz Belediyesince ilk kez organize edilen Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali sona erdi.

        Mersin Millet Bahçesi'nin sahil etabında yelken, su kayağı, plaj hentbolu ve voleybol müsabakaları yapıldı.

        Festivale katılan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sporcularla voleybol oynadı.

        Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve Gültak verdi.

        Pehlivan, 15 branştaki müsabakalara 6 ülkeden sporcunun katıldığını belirterek, uluslararası organizasyonları desteklemeyi sürdüreceklerini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 puan Muleka'dan!
        3 puan Muleka'dan!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Kimlik nakli!
        Kimlik nakli!
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        Saldırılar şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!
        Saldırılar şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!
        Manisa'da yağışla gelen facia!
        Manisa'da yağışla gelen facia!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        Japonya'da volkanik hareketler sonrasında yeni bir ada doğdu
        Japonya'da volkanik hareketler sonrasında yeni bir ada doğdu
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        Yeni hafta sağanak ile başlayacak!
        Yeni hafta sağanak ile başlayacak!
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Dikeyin dairesi
        Dikeyin dairesi

        Benzer Haberler

        Mersin'de damdaki adaklık keçi seyir halindeki otomobilin üzerine düştü
        Mersin'de damdaki adaklık keçi seyir halindeki otomobilin üzerine düştü
        Seyir halindeki otomobilin üstüne damdan keçi düştü
        Seyir halindeki otomobilin üstüne damdan keçi düştü
        Asena'yı döverek öldüren erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis ist...
        Asena'yı döverek öldüren erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis ist...
        Hatayspor - Galatasaray maçının ardından
        Hatayspor - Galatasaray maçının ardından
        Hatayspor-Galatasaray maçının ardından
        Hatayspor-Galatasaray maçının ardından
        Hatayspor-Galatasaray maçının ardından
        Hatayspor-Galatasaray maçının ardından