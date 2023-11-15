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        Mersin'de "İyilik Örüyorum" hareketinin 26. yılı kutlandı

        Mersin'de ihtiyaç sahipleri için atkı, bere ve yelek ören Ferda Yertut'un başlattığı "İyilik Örüyorum" hareketinin 26. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 16:29 Güncelleme: 15.11.2023 - 16:29
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        Mersin'de "İyilik Örüyorum" hareketinin 26. yılı kutlandı
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        Mersin'de ihtiyaç sahipleri için atkı, bere ve yelek ören Ferda Yertut'un başlattığı "İyilik Örüyorum" hareketinin 26. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Yertut öncülüğünde, insanların kış aylarında üşümemesi hedefiyle 1997'de başlatılan hareketin 26. yılı, Mezitli ilçesindeki etkinlikle kutlandı.

        Etkinlikte bir araya gelen gönüllüler, başta çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için atkı, bere ve yelek ördü.

        Yertut, AA muhabirine, "İyilik Örüyorum" hareketinin, kendisine ulaşan kadınların desteğiyle 14 kente yayıldığını söyledi.

        Çok sayıda ihtiyaç sahibine ulaştıklarını belirten Yertut, "Hareketin 26. yılını gururla kutluyoruz. Allah nasip ederse bu yıl, deprem bölgesi ve Gazze'ye yardım göndermek istiyoruz."

        Yertut, işbirliği yapan gönüllülere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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