Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kentte uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından 4 zanlı, otomobilleri durdurularak gözaltına alındı.

Otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 10 kilo 130 gram esrar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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