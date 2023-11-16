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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 10:26 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:32
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı
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        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kentte uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tespit edildi.

        Teknik ve fiziki takibin ardından 4 zanlı, otomobilleri durdurularak gözaltına alındı.

        Otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 10 kilo 130 gram esrar ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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