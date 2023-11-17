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        Bozyazı'da hayatını kaybeden şehit babası son yolculuğuna uğurlandı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, hayatını kaybeden şehit Jandarma Er Ali Er'in babası Hasan Er'in cenaze törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:09 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:09
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        Bozyazı'da hayatını kaybeden şehit babası son yolculuğuna uğurlandı
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, hayatını kaybeden şehit Jandarma Er Ali Er'in babası Hasan Er'in cenaze törenine katıldı.

        Yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle hayatını kaybeden Hasan Er'in cenazesi, işlemlerinin ardından Tekmen Mahallesi'ndeki Kavak Mezarlığı'na götürüldü.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından Hasan Er'in cenazesi toprağa verildi.

        Cenazeye, Hasan Er'in ailesi, yakınları ve Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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