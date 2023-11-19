ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:ServetTazegül

Hakemler: Çağlar Özkan, Uğur Yüksel, Burak Pehlivan

ÇBK Mersin: Asena Yalçın, Kiss 8, Mabrey 21, Holingsvorth 10, Iagupova 16, Williams 12, Melis Gülcan 9, Derin Yaya 8, Sinem Ataş 10, Meltem Avcı 1

Çankaya Üniversitesi: Walker 22, Melike Yalçınkaya 5, McCarty-Williams 30, Melike Tuğba Oral 6, Pierre-Louis 20, Fontaine, Gülse Uğur 9, Heja Yıldırım

1. Periyot: 25-22

Devre: 58-52

3. Periyot: 81-67

Beş faulle çıkanlar: 38.16 Asena Yalçın (ÇBK Mersin), 39.30 Walker, 39.57 Pierre-Louis (Çankaya Üniversitesi)

MERSİN

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