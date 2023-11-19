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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:12 Güncelleme: 19.11.2023 - 16:12
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Çağlar Özkan, Uğur Yüksel, Burak Pehlivan

        ÇBK Mersin: Asena Yalçın, Kiss 8, Mabrey 21, Holingsvorth 10, Iagupova 16, Williams 12, Melis Gülcan 9, Derin Yaya 8, Sinem Ataş 10, Meltem Avcı 1

        Çankaya Üniversitesi: Walker 22, Melike Yalçınkaya 5, McCarty-Williams 30, Melike Tuğba Oral 6, Pierre-Louis 20, Fontaine, Gülse Uğur 9, Heja Yıldırım

        1. Periyot: 25-22

        Devre: 58-52

        3. Periyot: 81-67

        Beş faulle çıkanlar: 38.16 Asena Yalçın (ÇBK Mersin), 39.30 Walker, 39.57 Pierre-Louis (Çankaya Üniversitesi)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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