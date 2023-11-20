Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Tekmen Mahallesi Yarengediği mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 95 Orman İşletme Müdürlüğü personeli sevk edildi.

Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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