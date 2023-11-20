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        Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:08
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        Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Tekmen Mahallesi Yarengediği mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 95 Orman İşletme Müdürlüğü personeli sevk edildi.

        Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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