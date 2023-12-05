Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de turizm bölgelerini bağlayan otoyol projesinde çalışmalar sürüyor

        Mersin'de turizm bölgelerini bağlayan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nin ilk etabının 3 yılda bitirilmesi planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 12:14 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de turizm bölgelerini bağlayan otoyol projesinde çalışmalar sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de turizm bölgelerini bağlayan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nin ilk etabının 3 yılda bitirilmesi planlanıyor.

        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, projenin ilk etabı olan 42 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde devam eden çalışmaları inceledi.

        Karayolları 5. Bölge Müdürü İlhan Aytekin ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Kıratlı, işçilere kolaylık diledi.

        Kıratlı, gazetecilere, AK Parti iktidarı döneminde vatandaşlara verilen sözlerin yerine getirildiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğinden dolayı teşekkür eden Kıratlı, "Projenin ilk etabı, 42 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi bölümü. Etap 10 bin metrelik 7 tünel ile 5 viyadükten oluşuyor. Çeşmeli'den Kızkalesi'ne kadar 5 bağlantı yolumuz var. Yaklaşık 8 milyar liralık bir proje." diye konuştu.

        Kıratlı, çalışmanın turizme katkısına değinerek, şöyle devam etti:

        "Proje, özellikle yaz döneminde yerli ve yabancı turistlerle nüfusu çok artan Mersin'imize ulaşım anlamında çok büyük konfor sağlayacak. Proje yeni haliyle hiçbir canlıya, sit alanına, doğal güzelliğe zarar vermeden, yerine göre mevcut coğrafi alanın 20 metre altından tünellerle devam edecek. Başlayan projenin bitiş tarihi olarak sözleşmede 3 yıl görünüyor. İnşallah bizler de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde çalışmaları yakından takip ederek projeyi Mersin'imize kazandıracağız."

        Mersin ve Antalya'yı bağlayan Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nin de bitme aşamasına geldiğini dile getiren Kıratlı, "Çukurova Bölgesel Havalimanı, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu ve bölgeye yaptığımız hizmetlerle bu yüzyılın hem Türkiye Yüzyılı hem de Mersin'in yüzyılı olacağına inanıyor, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza tekrar saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Hakkari'de yakalanan PKK şüphelisi Mersin'de tutuklandı
        Hakkari'de yakalanan PKK şüphelisi Mersin'de tutuklandı
        Doğumunu gerçekleştirdiği 2 bin 500 çocuğun ilk ayakkabılarını sergiledi
        Doğumunu gerçekleştirdiği 2 bin 500 çocuğun ilk ayakkabılarını sergiledi
        Hüsna Nur'u, annesi 9 yıldır kucağında taşıyor
        Hüsna Nur'u, annesi 9 yıldır kucağında taşıyor
        Mersin'de 82 yaşındaki muhtar, mahallesindeki eksikleri bisikletiyle dolaşa...
        Mersin'de 82 yaşındaki muhtar, mahallesindeki eksikleri bisikletiyle dolaşa...
        Mersin'de tırın gizli bölmesinde 15 kilo 300 gram esrar ele geçirildi
        Mersin'de tırın gizli bölmesinde 15 kilo 300 gram esrar ele geçirildi
        UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi'nde Türkiye-Gürcistan maçına doğru
        UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi'nde Türkiye-Gürcistan maçına doğru