Mersin'de turizm bölgelerini bağlayan otoyol projesinde çalışmalar sürüyor

Mersin'de turizm bölgelerini bağlayan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nin ilk etabının 3 yılda bitirilmesi planlanıyor.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, projenin ilk etabı olan 42 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde devam eden çalışmaları inceledi.

Karayolları 5. Bölge Müdürü İlhan Aytekin ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Kıratlı, işçilere kolaylık diledi.

Kıratlı, gazetecilere, AK Parti iktidarı döneminde vatandaşlara verilen sözlerin yerine getirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğinden dolayı teşekkür eden Kıratlı, "Projenin ilk etabı, 42 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi bölümü. Etap 10 bin metrelik 7 tünel ile 5 viyadükten oluşuyor. Çeşmeli'den Kızkalesi'ne kadar 5 bağlantı yolumuz var. Yaklaşık 8 milyar liralık bir proje." diye konuştu.

Kıratlı, çalışmanın turizme katkısına değinerek, şöyle devam etti:

"Proje, özellikle yaz döneminde yerli ve yabancı turistlerle nüfusu çok artan Mersin'imize ulaşım anlamında çok büyük konfor sağlayacak. Proje yeni haliyle hiçbir canlıya, sit alanına, doğal güzelliğe zarar vermeden, yerine göre mevcut coğrafi alanın 20 metre altından tünellerle devam edecek. Başlayan projenin bitiş tarihi olarak sözleşmede 3 yıl görünüyor. İnşallah bizler de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde çalışmaları yakından takip ederek projeyi Mersin'imize kazandıracağız."

Mersin ve Antalya'yı bağlayan Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nin de bitme aşamasına geldiğini dile getiren Kıratlı, "Çukurova Bölgesel Havalimanı, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu ve bölgeye yaptığımız hizmetlerle bu yüzyılın hem Türkiye Yüzyılı hem de Mersin'in yüzyılı olacağına inanıyor, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza tekrar saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.