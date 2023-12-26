Mersin'de fotokapanla vaşak görüntülendi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanda dolaşan bir vaşağın görüntüsü, fotokapanla kaydedildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanda dolaşan bir vaşağın görüntüsü, fotokapanla kaydedildi.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kozağacı bölgesinde kurulan fotokapanın görüntülerinin periyodik olarak incelendiği belirtildi.
Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü Kozağacı Şefliği ekiplerinin incelemesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki canlılardan vaşağın bölgeden geçtiği belirlendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.