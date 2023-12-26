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        Mersin'de fotokapanla vaşak görüntülendi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanda dolaşan bir vaşağın görüntüsü, fotokapanla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 16:26 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:30
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        Mersin'de fotokapanla vaşak görüntülendi
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanda dolaşan bir vaşağın görüntüsü, fotokapanla kaydedildi.

        Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kozağacı bölgesinde kurulan fotokapanın görüntülerinin periyodik olarak incelendiği belirtildi.

        Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü Kozağacı Şefliği ekiplerinin incelemesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki canlılardan vaşağın bölgeden geçtiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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