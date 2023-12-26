Mersin'de fotokapanla vaşak görüntülendi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanda dolaşan bir vaşağın görüntüsü, fotokapanla kaydedildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kozağacı bölgesinde kurulan fotokapanın görüntülerinin periyodik olarak incelendiği belirtildi.

Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü Kozağacı Şefliği ekiplerinin incelemesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki canlılardan vaşağın bölgeden geçtiği belirlendi.