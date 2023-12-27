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        Mersin'de alışveriş merkezinde darp iddiasına 2 tutuklama

        Mersin'de, alışveriş merkezinde bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 19:13 Güncelleme: 27.12.2023 - 19:13
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        Mersin'de alışveriş merkezinde darp iddiasına 2 tutuklama
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        Mersin’de, alışveriş merkezinde bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

        Yenişehir ilçesindeki alışveriş merkezinde 15 Aralık’ta Uğur D’nin darbedildiği iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tedavisinin ardından Uğur D’nin ifadesine başvurularak 3 şüphelinin kimliği ve adresleri tespit edildi.

        Polis ekiplerince şüpheliler H.Ö, R.B. ve M.Ö. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. ve R.B. tutuklandı, M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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