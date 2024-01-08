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        Akdeniz'den 2023'te 2,1 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihraç edildi

        Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, geçen yıl 2,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:19 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:19
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        Akdeniz'den 2023'te 2,1 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihraç edildi
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        Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, geçen yıl 2,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        Memiş, yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanlığının "Uzak Ülkeler Stratejisi" kapsamında sağladığı ilave destekler sayesinde 2023'te uzak pazarlarda etkinliklerini artırmak için yoğun mesai yaptıklarını belirtti.

        Çalışmaların geçen yılın dış satımına olumlu yansıdığını aktaran Memiş, temel gıda alışverişlerinde sıkıntıların yaşandığı zorlu dönemde 80'den fazla ülkede ihracat hacmini artırdıklarını ifade etti.

        Memiş, 2023'te sektörün Türkiye geneli ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 8 artışla 12 milyar 378 milyon dolara ulaştığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

        "AHBİB olarak aralık ayında 185 milyon 650 bin dolar ihracata imza atarak 12 aylık süreçte 2 milyar 103 milyon dolarlık ihracata ulaştık. Sektörümüzün yıllık ihracat performansına yüzde 17 destek sağladık. Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, sahip olduğu lezzet ve kaliteyle dünya piyasasında kabul görüyor. Geçen yıl en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında Irak, İran ve İtalya ilk üçte yer aldı."

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