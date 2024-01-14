Akdenizli mobilya ihracatçıları geçen yıl 892 milyon dolarlık dış satım yaptı Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) bünyesinde 2023'te 892 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) bünyesinde 2023'te 892 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

AKAMİB'in açıklamasına göre, 2023'te birlik bünyesindeki ihracat, önceki yıla oranla yüzde 5,8 düşüşle 892 milyon dolar oldu.

En fazla dış satım Irak, Almanya ve Libya'ya yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, yeni yıla pozitif hedeflerle başladıklarını belirtti.

Kayıpları telafi etmek için alternatif pazarlara yöneldiklerini kaydeden Kılıçer, "Ertelenen taleplerin 2024'te geleceğine, hem üretimimizi hem de ihracatımızı artıracağımıza inanıyoruz. Başta ABD olmak üzere dünyanın her noktasında önce Türkiye, sonra Türk mobilyası algısını güçlendirecek tanıtımlar yapmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.