Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Akdenizli mobilya ihracatçıları geçen yıl 892 milyon dolarlık dış satım yaptı

        Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) bünyesinde 2023'te 892 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 13:06 Güncelleme: 14.01.2024 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdenizli mobilya ihracatçıları geçen yıl 892 milyon dolarlık dış satım yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) bünyesinde 2023'te 892 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

        AKAMİB'in açıklamasına göre, 2023'te birlik bünyesindeki ihracat, önceki yıla oranla yüzde 5,8 düşüşle 892 milyon dolar oldu.

        En fazla dış satım Irak, Almanya ve Libya'ya yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, yeni yıla pozitif hedeflerle başladıklarını belirtti.

        Kayıpları telafi etmek için alternatif pazarlara yöneldiklerini kaydeden Kılıçer, "Ertelenen taleplerin 2024'te geleceğine, hem üretimimizi hem de ihracatımızı artıracağımıza inanıyoruz. Başta ABD olmak üzere dünyanın her noktasında önce Türkiye, sonra Türk mobilyası algısını güçlendirecek tanıtımlar yapmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni haftada batıya kuvvetli yağışlar geliyor!
        Yeni haftada batıya kuvvetli yağışlar geliyor!
        15 yaşındaki sözde nişanlısı çocuğu öldürdü!
        15 yaşındaki sözde nişanlısı çocuğu öldürdü!
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        "O mesaj çok iş yaptı"
        "O mesaj çok iş yaptı"
        Karısı ile birlikte 3 kişiyi öldüren katil için amansız takip!
        Karısı ile birlikte 3 kişiyi öldüren katil için amansız takip!
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Sosyal medyadaki o deneylere inanmayın!
        Sosyal medyadaki o deneylere inanmayın!
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        Hazır mama bebeklerde reflüyü tetikliyor!
        Hazır mama bebeklerde reflüyü tetikliyor!
        Yürek yakan tablo!
        Yürek yakan tablo!
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Uçar'dan Çalımbay'a sert yanıt!
        Uçar'dan Çalımbay'a sert yanıt!

        Benzer Haberler

        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 398 şüpheli yakalandı
        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 398 şüpheli yakalandı
        Karayolunda otomobilin çarptığı 2 genç, öldü
        Karayolunda otomobilin çarptığı 2 genç, öldü
        Mersin'de otomobilin çarptığı 2 genç yaşamını yitirdi
        Mersin'de otomobilin çarptığı 2 genç yaşamını yitirdi
        Hatayspor - Pendikspor maçının ardından
        Hatayspor - Pendikspor maçının ardından
        Hatayspor - Pendikspor maçının ardından
        Hatayspor - Pendikspor maçının ardından
        Hatayspor - Pendikspor: 1-1
        Hatayspor - Pendikspor: 1-1