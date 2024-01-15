Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sakaryaspor maçına hazır

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Mersin'de Trendyol 1. Lig takımı Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, yarın saat 17.00'de Mersin Stadı'nda oynanacak maçın son antrenmanını gerçekleştirdi.

Silifke Şehir Stadyumu'ndaki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda, pas drili ve dar alan çalışması yapıldı.

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