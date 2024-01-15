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        Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sakaryaspor maçına hazır

        Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Mersin'de Trendyol 1. Lig takımı Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 15:08 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:13
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        Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sakaryaspor maçına hazır
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        Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Mersin'de Trendyol 1. Lig takımı Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, yarın saat 17.00'de Mersin Stadı'nda oynanacak maçın son antrenmanını gerçekleştirdi.

        Silifke Şehir Stadyumu'ndaki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda, pas drili ve dar alan çalışması yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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