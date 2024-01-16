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        GÜNCELLEME 2 - Mersin'de devrilen yolcu otobüsündeki 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

        Mersin'in Aydıncık ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 13'ü ağır 30 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 05:56 Güncelleme: 16.01.2024 - 05:56
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        GÜNCELLEME 2 - Mersin'de devrilen yolcu otobüsündeki 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
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        Mersin'in Aydıncık ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 13'ü ağır 30 kişi yaralandı.

        Marmaris'ten Mardin'e giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Dilmenler Mardin firmasına ait 47 NA 767 plakalı otobüs, D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin yaralandığını belirledi.

        Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        - Vali Pehlivan'dan açıklama

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yazılı açıklamasında, kazanın Mersin-Antalya yolunda il merkezine yaklaşık 170 kilometre mesafede ve saat 01.15 sıralarında meydana geldiğini belirtti.

        Vali Pehlivan, şunları kaydetti:

        "Mersin istikametine doğru 40 yolcu ve 3 mürettebatı ile seyir halinde olan yolcu otobüsünün Sarıyar Tüneli çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilmesi sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 30 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilçelerimizdeki ve il merkezindeki hastanelere sevk edilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

        - "Antalya-Mersin arasında trafik iki yönlü açık durumda"

        Pehlivan, AA muhabirine, yaralılardan 13'ünün durumunun ağır olduğunu söyledi.

        Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Pehlivan, şu değerlendirmede bulundu:

        "Tünel çıkışında şoförün kontrolü kaybetmesi, tabii yağmur, yerler ıslak... Biraz onun etkisi var, orası hafif virajlı. Cumhuriyet savcısı gerekli tespitleri, incelemeleri yapıyor. Onun neticesinde daha sağlıklı bir değerlendirme yapılacaktır. Her halükarda tünel çıkışlarında daha dikkatli hareket edilmesi gerekiyor. Nihai tespitler sonucunda daha sağlıklı değerlendirme yapılabilecektir ama hızla ilgili biraz problem olduğu gözüküyor ne yazık ki. Orada daha kontrollü bir seyir olabilirdi."

        Araçtaki hız ölçüm cihazının inceleneceğini anlatan Pehlivan, "Araç şarampolden alındı. İlgili ekiplerimizle başından itibaren olay yerindeydik. Şu anda yol 2 yönlü trafiğe açıldı. Otobüs de trafiği aksatmayacak şekilde kenara alındı. Aracın da oradan alınması sağlanacak. Şu an Antalya-Mersin arasında trafik iki yönlü açık durumda." ifadelerini kullandı.

        Kaza, kara yolundaki MOBESE kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, viraja hızla giren otobüsün bariyere çarpıp şarampole devrilmesi yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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