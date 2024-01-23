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        Mersin'de Esra Asena Temir'i darbederek öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

        Mersin'de 27 yaşındaki Esra Asena Temir'in, darbedildikten sonra bırakıldığı hastanede ölümüyle ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 14:00 Güncelleme: 23.01.2024 - 14:00
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        Mersin'de Esra Asena Temir'i darbederek öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında
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        Mersin'de 27 yaşındaki Esra Asena Temir'in, darbedildikten sonra bırakıldığı hastanede ölümüyle ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık Mustafa Bangiz (29), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Temir'in yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

        Sanık, savunmasında, kız arkadaşı olduğunu iddia ettiği Temir ile araçta tartıştıklarını söyledi

        Temir'in kendisine vurduğunu öne süren Bangiz, şöyle konuştu:

        "Direksiyondayken beni itti. Ben de elini tutup onu itmeye başladım. 'Dur artık kendine gel' diye bağırdım. Direksiyonu da tutmaya çalışıyordum. Yüzümü elleriyle tutunca ben de omzundan ittim, yeter artık dedim. Kendisini sürekli ittim. Bu sırada kafasını arabaya çarpmış olabilir."

        Bangiz, kadının ailesinin kendisine saldırmasından korktuğu için Adana'ya gittiğini, Temir'i hastaneye anne ve babasının götürdüğünü belirtti.

        Tanık olarak dinlenen Toros Devlet Hastanesi'nde görevli polis İ.G. ise şunları anlattı:

        "Aracın arka koltuğunda bir yaralı olduğunu söylediler. Görevliler yaralıyı acil müdahale odasına aldılar. Aracı getiren kişiye ne olduğunu sorduğumda trafik kazası olduğunu söyledi. Ben 'trafik kazası böyle olmaz' deyince sanığın babası olan kişi 'yüksekten düşme' dedi. Olay yerini sorunca kaçamak cevaplar verdi. Yanındaki eşiyle polis noktasına davet ettim. Yaralının, oğullarının kız arkadaşı olduğunu, Akbelen tarafında kadını darbettiğini, kadını hastaneye getirmeleri için aracı kendilerine teslim ettiğini söyledi. Ben de durumu merkeze bildirdim."

        Diğer tanıklar ile avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 27 Şubat'a erteledi.

        - Olay

        Merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde 29 Haziran 2023'te darbedildikten sonra otomobille Toros Devlet Hastanesi'ne götürülen Esra Asena Temir, doktorların müdahalesine rağmen ertesi gün hayatını kaybetmişti.

        Temir'i darbettiği öne sürülen Mustafa Bangiz, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

        Sanık hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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