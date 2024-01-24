Akdeniz'de yol yapım çalışmaları sürüyor
Mersin'in Akdeniz ilçesinde asfalt, yol açma, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışması yürütüldü.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde asfalt, yol açma, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışması yürütüldü.
Belediyenin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yanpar, Hal, Huzurkent, Köselerli, Karaduvar ve Şevket Sümer mahallelerinde yol yapım çalışmaları gerçekleştirdi.
Ekipler, Mahmudiye ve Nusratiye mahallelerinde yaşayan engelli vatandaşların evlerinin önünde de çalışma yaptı.
İlçedeki mahallelerde yol yapım çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.
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