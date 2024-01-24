Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Akdeniz'de yol yapım çalışmaları sürüyor

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde asfalt, yol açma, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışması yürütüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:54 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz'de yol yapım çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde asfalt, yol açma, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışması yürütüldü.

        Belediyenin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yanpar, Hal, Huzurkent, Köselerli, Karaduvar ve Şevket Sümer mahallelerinde yol yapım çalışmaları gerçekleştirdi.

        Ekipler, Mahmudiye ve Nusratiye mahallelerinde yaşayan engelli vatandaşların evlerinin önünde de çalışma yaptı.

        İlçedeki mahallelerde yol yapım çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Mersin'de günübirlik kiralanan evler denetlendi
        Mersin'de günübirlik kiralanan evler denetlendi
        Mersin'de 'kaçak içki' operasyonunda 3 gözaltı
        Mersin'de 'kaçak içki' operasyonunda 3 gözaltı
        Mersin'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Mersin'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Restoran çalışanı, soluk borusuna yemek kaçan müşteriyi Heimlich manevrası...
        Restoran çalışanı, soluk borusuna yemek kaçan müşteriyi Heimlich manevrası...
        Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
        Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
        Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Tosca" operasının prömiyerini sahneleyecek
        Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Tosca" operasının prömiyerini sahneleyecek