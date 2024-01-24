Orman İşletme Müdürlüğü personeline başarı belgesi verildi
Tarsus Kaymakamlığınca, Orman İşletme Müdürlüğü personeli başarı belgesiyle ödüllendirdi.
Tarsus Kaymakamlığınca, Orman İşletme Müdürlüğü personeli başarı belgesiyle ödüllendirdi.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu tarafından, 2023'de göstermiş oldukları gayret ve özverili çalışmalar dolayısıyla personele başarı belgesi verildi.
Tarsus Orman İşletme Müdürü Muhammet Köse, çalışma arkadaşlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
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