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        Mersin'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Mersin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:12 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:15
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        Mersin'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Mersin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.

        İl Emniyet Müdürlünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, PKK/YPG'nin Suriye yapılanmasında faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu A.A'nın merkez Akdeniz ilçesinde kaldığı ikameti tespit etti.

        Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, emniyete götürüldü.

        A.A, işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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