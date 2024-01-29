Mersin'de bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Ömer Aslan'ın kullandığı 33 AVK 97 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda bariyere çarptı.

Kazada, sürücü ile Kübra Dalgıç Öge, Abdullah Öge ve Sevgi Yaren Elçi ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralılardan Kübra Öge müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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