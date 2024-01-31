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        Mersin'de izinsiz kazı yapan 8 zanlı suçüstü yakalandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, 20 metre uzunluğunda tünel oluşturup izinsiz kazı yaptığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 10:00 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:04
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        Mersin'de izinsiz kazı yapan 8 zanlı suçüstü yakalandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, 20 metre uzunluğunda tünel oluşturup izinsiz kazı yaptığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçenin kırsal alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan ekipler çalışma başlattı.

        Bölgeyi inceleyen ekipler, 20 metre uzunluk ve 17 metre derinliğinde tünel oluşturup kazı yapan 8 zanlıyı suçüstü yakaladı.

        Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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