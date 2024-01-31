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        Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, esnafa Çamlıbel Su Sporları Merkezi'ni anlattı

        Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçede yapımı planlanan Çamlıbel Su Sporları Merkezi ile ilgili esnafa bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 18:38 Güncelleme: 31.01.2024 - 18:53
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        Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, esnafa Çamlıbel Su Sporları Merkezi'ni anlattı
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        Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçede yapımı planlanan Çamlıbel Su Sporları Merkezi ile ilgili esnafa bilgi verdi.

        Belediyenin açıklamasına göre Gültak, Çamlıbel Balıkçı Barınağı ile çevresindeki esnafı ziyaret etti.

        Gültak, sohbet ettiği balıkçıların ve esnafın taleplerini dinledi.

        Yapımı planlanan Çamlıbel Su Sporları Merkezi projesinin teknik detayları hakkında bilgilendirme yapan Gültak, "Sadece Çamlıbel'in değil tüm şehrimizin kaderini değiştirecek marka bir proje. Buraya 50 yıldır kimse dokunmamış. Proje hayata geçtiğinde Çamlıbel eskiden olduğu gibi yine cazibe merkezine dönüşecek, herkes kazanacak." ifadelerini kullandı.

        Gültak'a ziyaretinde, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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