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        Hatayspor, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 19:32 Güncelleme: 31.01.2024 - 19:32
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        Hatayspor, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı transfer etti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada; Adana Demirspor, Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve son olarak Sivasspor forması giyen orta saha oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Abdulkadir Parmak'a hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Abdulkadir Parmak, yollarını ayırdığı Sivasspor'da bu sezon Trendyol Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giymişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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