Hatayspor, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada; Adana Demirspor, Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve son olarak Sivasspor forması giyen orta saha oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Abdulkadir Parmak'a hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Abdulkadir Parmak, yollarını ayırdığı Sivasspor'da bu sezon Trendyol Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giymişti.
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