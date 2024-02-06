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        Mersin'de 1 kilo 23 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde evinde 1 kilo 23 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:06
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        Mersin'de 1 kilo 23 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde evinde 1 kilo 23 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlı takibe alındı.

        Operasyonla yakalanan şüphelinin ikametinde 1 kilo 23 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Jandarmaya götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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