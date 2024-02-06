Mersin'de 1 kilo 23 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Mersin'in Erdemli ilçesinde evinde 1 kilo 23 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde evinde 1 kilo 23 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlı takibe alındı.
Operasyonla yakalanan şüphelinin ikametinde 1 kilo 23 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Jandarmaya götürülen zanlının işlemleri sürüyor.
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