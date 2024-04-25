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        Mersin'de ruhsatsız işletilen peynir imalathanesi mühürlendi

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde sağlıksız koşullarda peynir üretilen ruhsatsız imalathane mühürlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:36 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:36
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        Mersin'de ruhsatsız işletilen peynir imalathanesi mühürlendi
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        Mersin'in Yenişehir ilçesinde sağlıksız koşullarda peynir üretilen ruhsatsız imalathane mühürlendi.

        Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri Akkent Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında sağlıksız koşullarda peynir üretildiğini belirledi.

        Adrese giden ekipler, yabancı uyruklu kişilere ait imalathanenin ruhsatsız olduğunu ve hijyen kurallarına uyulmadığını tespit etti.

        Satışa hazır 40 kilogram peynir el konulduktan sonra imha edildi ve imalathane mühürlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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