Mersin'de ruhsatsız işletilen peynir imalathanesi mühürlendi

Adrese giden ekipler, yabancı uyruklu kişilere ait imalathanenin ruhsatsız olduğunu ve hijyen kurallarına uyulmadığını tespit etti.

Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri Akkent Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında sağlıksız koşullarda peynir üretildiğini belirledi.

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