Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Mersin'de karşılaşacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Mersin'de karşılaşacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı. İdmanda, pas, taktik, dar alan ve hava topu çalışması gerçekleştirildi.
Basına kapalı antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Atakaş Hatayspor, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
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