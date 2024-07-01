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        Mersin'de güvenlik görevlisinin bıçaklayarak darbettiği site sakini öldü

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, çıkan tartışmada güvenlik görevlisi tarafından bıçaklanan ve darbedilen site sakini hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 12:43 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:43
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        Mersin'de güvenlik görevlisinin bıçaklayarak darbettiği site sakini öldü
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, çıkan tartışmada güvenlik görevlisi tarafından bıçaklanan ve darbedilen site sakini hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, 29 Haziran'da Tömük Mahallesi'ndeki bir sitenin havuz başında alkol aldığı iddia edilen Sezer Soner Aktaş (32) ile güvenlik görevlisi Ali Aşkın K. (35) arasında tartışma çıktı.

        Site sakinlerinin araya girmesiyle tartışma yatıştırıldı.

        Gece saatlerinde otomobille siteden çıkan Aktaş ile güvenlik görevlisi Ali Aşkın K. yeniden tartıştı.

        Aracını sitenin dışına çıkarıp güvenlik kulübesine giden Aktaş, tartışma sırasında Ali Aşkın K. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak darbedildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Aktaş, kaldırıldığı hastanede 30 Haziran'da hayatını kaybetti.

        Güvenlik görevlisi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Aşkın K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, olay anı sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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