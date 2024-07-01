Mersin'de güvenlik görevlisinin bıçaklayarak darbettiği site sakini öldü

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 29 Haziran'da Tömük Mahallesi'ndeki bir sitenin havuz başında alkol aldığı iddia edilen Sezer Soner Aktaş (32) ile güvenlik görevlisi Ali Aşkın K. (35) arasında tartışma çıktı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, çıkan tartışmada güvenlik görevlisi tarafından bıçaklanan ve darbedilen site sakini hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.