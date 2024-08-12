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        Mersin'de incir hasadı devam ediyor

        Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl incirde 4 bin 200 ton rekolte bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 16:44 Güncelleme: 12.08.2024 - 16:44
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        Mersin'de incir hasadı devam ediyor
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        Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl incirde 4 bin 200 ton rekolte bekleniyor

        İlçede yaklaşık 4 bin 500 dekarlık alanda yetiştirilen incirde hasat mesaisi devam ediyor.

        Dereköy Mahallesi'nde çiftçilerin dalından topladığı ürünler, boylarına göre sandıklara yerleştiriliyor. Sofralık tüketim ve kurutmalık olarak tercih edilen meyveler, kamyonetlerle Mersin haline taşınıyor.

        İlçe genelinde incirden bu yıl 4 bin 200 ton rekolte bekleniyor.

        Dereköy Mahallesi Muhtarı Bülent Yüksel, AA muhabirine, meyvelerin kalitesi ve veriminden memnun olduklarını söyledi.

        İncire talebin yoğun olduğunu belirten Yüksel, "Ürünlerimizin kilogramı 85 liradan satılıyor. Türkiye'nin her yerinden sipariş alıyoruz." dedi.

        Üretici Tuğba Çabuk da ürünün fiyatından memnun olduklarını ifade ederek, "İncirlerimiz Mersin halinden ülkeye dağılıyor. Kurutmalık olarak ayırdığımız ürünleri güneş altında bekletiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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