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        Silifke'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin bölgeye etkileri değerlendirildi

        Mersin'in Silifke ilçesinde "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Bölgeye Etkisi" konulu toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 17:21 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:25
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        Silifke'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin bölgeye etkileri değerlendirildi
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        Mersin'in Silifke ilçesinde "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Bölgeye Etkisi" konulu toplantı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Abdullah Aslaner, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ek hizmet binasında düzenlenen toplantıda, Gülnar ilçesindeki Akkuyu NGS'nin inşaatının başlamasıyla Silifke ekonomisinin de yüzde 40 geliştiğini söyledi.

        Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar da santral inşaatının, hizmet, ulaşım ve sanayi sektörlerine katkı sağladığını belirterek, "Silifke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretimin yüzde 70'i Akkuyu NGS için yapılıyor." diye konuştu.

        Belediye Meclis Üyesi Şerife Yörükçü ise projeden sonra bölgede artan nüfus ve konut sayısına bağlı olarak altyapı ile temizlik hizmetlerinin de arttığını dile getirdi.

        Toplantıya, Akkuyu Nükleer AŞ yetkilileri ile santral inşaatını gezen Kazakistanlı basın mensupları da katıldı.

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