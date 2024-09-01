Mut'ta Türk bayrağının boyandığı arazide havai fişek gösterisi yapıldı
Mersin'in Mut ilçesinde 21 bin 600 metrekarelik Türk bayrağının işlendiği arazide havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.
Mersin'in Mut ilçesinde 21 bin 600 metrekarelik Türk bayrağının işlendiği arazide havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.
Mut Belediyesi, 2012'de Toros Dağları'na boyanan 21 bin 600 metrekarelik bayrağın bulunduğu alanda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Etkinlikte havai fişek gösterisi yapıldı.
Belediye Başkanı Murat Orhan, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andıklarını söyledi.
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