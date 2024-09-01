Mut'ta Türk bayrağının boyandığı arazide havai fişek gösterisi yapıldı

Mut Belediyesi, 2012'de Toros Dağları'na boyanan 21 bin 600 metrekarelik bayrağın bulunduğu alanda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

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