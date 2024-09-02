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        Hatayspor, Fransız kanat oyuncusu Boutobba'yı transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Fransız sağ kanat oyuncusu Bilal Boutobba'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 14:47 Güncelleme: 02.09.2024 - 14:47
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        Hatayspor, Fransız kanat oyuncusu Boutobba'yı transfer etti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Fransız sağ kanat oyuncusu Bilal Boutobba'yı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fransa takımlarından Clermont'ta forma giyen 26 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Kanat oyuncusu Bilal Boutobba ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Bilal Boutobba'ya ailemize hoş geldin diyor, bordo-beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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