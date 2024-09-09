Hatayspor Vincent Aboubakar'ı transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı.
Kulübün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Beşiktaş'ta forma giyen Aboubakar'ın transfer edildiği duyuruldu.
Hatay ekibi, Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
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