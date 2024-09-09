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        Hatayspor Vincent Aboubakar'ı transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 19:46 Güncelleme: 09.09.2024 - 19:46
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        Hatayspor Vincent Aboubakar'ı transfer etti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı.

        Kulübün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Beşiktaş'ta forma giyen Aboubakar'ın transfer edildiği duyuruldu.

        Hatay ekibi, Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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