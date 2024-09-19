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        Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı

        Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 10:18 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:18
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        Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı
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        Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Ekvator ve Kolombiya'dan gemiyle Mersin Limanı'na getirdikleri yüklü miktardaki kokainin satışından elde ettikleri geliri yurt dışına transfer eden suç örgütüne yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla 3'ü yurt dışında 23 şüphelinin kimliği belirlendi.

        İstanbul ve Mersin'de farklı tarihlerde düzenlenen 5 baskında 20 zanlı yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1'i konutu terk etmeme olmak üzere 8'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Yurt dışındaki 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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