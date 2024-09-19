Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1'i konutu terk etmeme olmak üzere 8'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Ekvator ve Kolombiya'dan gemiyle Mersin Limanı'na getirdikleri yüklü miktardaki kokainin satışından elde ettikleri geliri yurt dışına transfer eden suç örgütüne yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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