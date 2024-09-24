Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 27 Eylül'de başlayacak

Etkinlikte çeşitli yarışmalar ile konser ve gösterilerin gerçekleştirileceğini dile getiren Orhan, "İlçe ekonomimizin yüzde 9'unu tarım sektörü karşılıyor. Dolayısıyla tarım sektöründe alın teri döken, emek veren üreticilerimizin kazançlarının son derece kutsal olduğuna inanıyorum." dedi.

Mersin'de ilk kez organize edilen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 27-29 Eylül'de gerçekleştirecek.

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