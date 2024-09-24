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        Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 27 Eylül'de başlayacak

        Mersin'de ilk kez organize edilen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 27-29 Eylül'de gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 10:20 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:31
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        Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 27 Eylül'de başlayacak
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        Mersin'de ilk kez organize edilen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 27-29 Eylül'de gerçekleştirecek.

        Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, bir restoranda düzenlenen tanıtım toplantısında, festivalin "Sağlık Zeytinden, Zeytin Mut'tan" sloganıyla yapılacağını söyledi.

        Etkinlikte çeşitli yarışmalar ile konser ve gösterilerin gerçekleştirileceğini dile getiren Orhan, "İlçe ekonomimizin yüzde 9'unu tarım sektörü karşılıyor. Dolayısıyla tarım sektöründe alın teri döken, emek veren üreticilerimizin kazançlarının son derece kutsal olduğuna inanıyorum." dedi.

        Orhan, 27-29 Eylül'de yapılacak festivale herkesi davet ettiklerini belirtti.

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        Galeri

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