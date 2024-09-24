Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 27 Eylül'de başlayacak
Mersin'de ilk kez organize edilen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 27-29 Eylül'de gerçekleştirecek.
Mersin'de ilk kez organize edilen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 27-29 Eylül'de gerçekleştirecek.
Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, bir restoranda düzenlenen tanıtım toplantısında, festivalin "Sağlık Zeytinden, Zeytin Mut'tan" sloganıyla yapılacağını söyledi.
Etkinlikte çeşitli yarışmalar ile konser ve gösterilerin gerçekleştirileceğini dile getiren Orhan, "İlçe ekonomimizin yüzde 9'unu tarım sektörü karşılıyor. Dolayısıyla tarım sektöründe alın teri döken, emek veren üreticilerimizin kazançlarının son derece kutsal olduğuna inanıyorum." dedi.
Orhan, 27-29 Eylül'de yapılacak festivale herkesi davet ettiklerini belirtti.
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