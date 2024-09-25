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        Mersin'de şehit yakınları ve gaziler hastane işlemlerinde yalnız bırakılmıyor

        Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, rahatsızlıkları bulunan şehit yakınları ve gazilere hastane işlemlerinde destek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 15:30 Güncelleme: 25.09.2024 - 16:08
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        Mersin'de şehit yakınları ve gaziler hastane işlemlerinde yalnız bırakılmıyor
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        Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, rahatsızlıkları bulunan şehit yakınları ve gazilere hastane işlemlerinde destek oluyor.

        Müdürlüğe bağlı Şehit Yakınları ve Gazi Birimi ekipleri, çeşitli nedenlerle rahatsızlıkları bulunan şehit yakınlarını ve gazileri tespit ediyor.

        İletişime geçtikleri kişilerin hastalıklarını kayıt altına alan ekipler, hastaneye gitmekte zorlanan şehit yakınlarını ve gazileri sağlık kuruluşlarına ulaştırıyor.

        Ekipler, hastanede refakat ettikleri kişileri işlemlerinin ardından evlerine götürüyor.

        - "Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar"

        Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 13 Ocak 2023'te teröristlerce bir üs bölgesine açılan taciz ateşinde ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un babası Zekeriya Kurt, AA muhabirine, kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

        Bir süre önce evde düşerek ayağını kırdığını anlatan Kurt, "Ameliyat oldum. Arkadaşlar sağ olsun bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Ekiplerden Allah razı olsun. Bana her türlü desteği sağlıyorlar." dedi.

        Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi Görevlisi Suat Tepe de şehit aileleri ve gaziler için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Şehit ailelerini hastaneye götürerek muayene işlemlerinin yapılması konusunda yardımcı oluyoruz. Her daim yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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