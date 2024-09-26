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        Mersin'de sahilde çiçek açan ve koparılması yasak olan zambaklara sıkı koruma

        Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 12:05 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:15
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        Mersin'de sahilde çiçek açan ve koparılması yasak olan zambaklara sıkı koruma
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu.

        Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı.

        Sahili inceleyen Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, kreşte eğitim alan çocuklarla zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

        Öğretmenler, çocuklara zambaklar hakkında bilgi verdi.

        Kara, gazetecilere, "Koruma altındaki kum zambaklarını koparanlara verilen ceza da 244 bin 315 liradan 387 bin 141 liraya yükseltildi." dedi.

        Kumsalın, caretta carettaların da üreme alanı olduğunu belirten Kara, şöyle konuştu:

        "Çocuklarımıza çevreyi koruma bilincini aşılamamız gerekiyor. Bu sahiller kum zambaklarının yetişme, caretta carettaların da üreme alanı. Her iki türün de nesli tükenme tehlikesi altında. Sahillerimizi beyaz örtüyle süsleyen kum zambaklarını koparmayalım, koruyalım."

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