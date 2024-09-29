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        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 19:27 Güncelleme: 29.09.2024 - 19:27
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        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        E.Ç. idaresindeki 07 CSE 09 plakalı otomobil, Merkez Mahallesi Mustafa Deniz Caddesi'nden Sini Çayı'ndaki köprüye geçiş yaptığı sırada A.M.I'nın kullandığı 33 SC 616 plakalı motosiklete çarptı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki E.O. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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